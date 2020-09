iPhone 12 Pro: suposta traseira mostra três câmeras e LiDAR

A Apple ainda não apresentou a linha iPhone 12, mas um vazamento vindo do Twitter revelou detalhes sobre o sistema de câmeras de um dos aparelhos da nova família. Um usuário do Twitter identificado como “Mr. White” publicou uma foto que supostamente mostra a traseira do iPhone 12 Pro.

A foto exibe dois painéis de vidro com três aberturas de câmera e espaço para um flash LED TrueTone. Além disso, um dos produtos também possui um buraco extra, que supostamente servirá para guardar um sensor LiDAR.

Suposta traseira indica presença de sensor LiDAR em pelo menos uma das versões do iPhone 12Fonte: Twitter/Mr White

Já presente no iPad Pro, a tecnologia LiDAR deve aparecer em pelo menos uma das edições dos novos smartphones da Apple. Segundo especula o MacRumors, a novidade deve dar as caras no iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max.

A tecnologia LiDAR, também utilizada em carros autônomos, é uma solução óptica de reconhecimento de espaço. A adoção de um sensor do tipo no iPhone 12 pode elevar o nível de experiência em aplicações de realidade aumentada.

Até quatro celulares

Apesar de a Apple não ter comentado sobre o assunto, rumores apontam que a empresa lançará quatro smartphones na linha iPhone 12. Enquanto os modelos mais potentes possuem três câmeras e devem chegar com sensor LiDAR, duas versões podem ter alguns cortes em funcionalidades para garantir um valor mais atraente.

O modelo mais potente da nova linha deve ser o iPhone 12 Pro Max, que possivelmente terá tela de 6,7 polegadas e taxa de atualização de até 120 Hz. Já o iPhone 12 Pro teria display de 6,1 polegadas.

Conceito do iPhone 12 baseado em rumoresFonte: Apple Insider

Os dispositivos mais acessíveis da nova linha seriam o iPhone 12, com tela de 6,1 polegadas, e o modelo iPhone 12 Max, que teria corpo compacto e display de 5,4 polegadas. Mesmo sendo os aparelhos mais baratos, os dispositivos supostamente utilizarão o processador A14 Bionic.

Segundo a Apple, a pandemia acabou atrapalhando o calendário da empresa e a chegada dos novos aparelhos deve atrasar. Logo, possivelmente teremos novidades sobre a linha iPhone 12 somente no fim de setembro ou início de outubro.