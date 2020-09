Íris arranja ‘sugar daddy’ e faz Alice partir para porrada; saiba quem · .

Após comprar um caminhão com o dinheiro roubado do cofre de Tereza Cristina (Christiane Torloni) e cair na estrada, Íris (Eva Wilma) terá muitas aventuras em Fina Estampa. Em seu novo destino, ela fará sucesso e ganhará a atenção de um “sugar daddy”, que deixará Alice (Thaís de Campos) morta de ciúme a ponto de querer partir para a porrada.

No folhetim das nove da Globo, depois de pegarem a estrada sem destino, Íris e Alice se estabelecerão em Greenville, cidade da novela A Indomada (1997), trama em que Eva Wilma viveu a vilã Altiva.

Por lá, a tia da “jacaroa do Nilo”, começará uma nova vida ao lado da companheira. Para manter o filho Álvaro (Wolf Maya) informado, ela escreverá uma carta contando todas as novidades.

Em cena prevista para ir ao ar na quinta (17), o marido de Zambeze (Totia Meireles) aparecerá lendo a mensagem da mãe. “Eu e Alice resolvemos nos estabelecer aqui em Greenville, uma cidadezinha muito simpática no interior de Pernambuco”, contará a senhora.

Partidão

Em seguida, o telespectador verá Íris narrando a carta enquanto escreve, sentada ao lado do caminhão, na companhia de Alice. “Aqui criamos uma agência de transporte de cargas, que se chama New York Brazil All Conection”, dirá ela.

Achando tudo muito divertido, a personagem revelará que, além do novo negócio, também arrumou um paquera. “Um cidadão, que atende pelo absurdo nome de doutor Pitágoras Mackenzie e que é nada menos que senador de República, se engraçou para o meu lado. Imagine! Alice queria até bater no coitado”, detalhará ela.

Não por acaso, Pitágoras foi o personagem de Ary Fontora em A Indomada. Ele era o par de Maria Altiva. Íris se aproveitará do homem de uma forma bem interesseira, como um relacionamento com um “sugar daddy”, que são homens maduros, ricos e bem-sucedidos que se relacionam com mulheres para patrocinar um estilo de vida de luxo para elas.

“Well [Bem], e assim a vida continua, divertida como sempre. Se eu precisar de alguma coisa não se preocupe! Eu lhe escrevo”, encerrará na carta. Álvaro achará a aventura da mãe divertidíssima e deixará claro que não duvida que se ela precisar de dinheiro, ele será procurado.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

