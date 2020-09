Irmão de Luciano Huck resgata foto da infância com ele e se declara

Fernando Grostein Andrade, irmão de Luciano Huck, resgatou uma foto da infância dos dois para parabenizar o apresentador pelos seus 49 anos. No Instagram, o diretor postou o registro e se declarou.

“Hoje é o dia dele, meu irmão querido, Luciano Huck, fazendo 49 anos! Eu te amo, Lu“, legendou Fernando. Nos comentários, o aniversariante agradeceu: “Obrigado, Fê“.

A publicação também contou com mensagens dos seguidores. “Parabéns para ele“, desejou uma internauta. “Que foto linda“, elogiou outra. “Que fofura, Fê“, afirmou uma terceira.

Quem também fez uma declaração especial para Luciano Huck foi Angélica. No Instagram, a apresentadora postou uma foto com o esposo e deixou um texto todo cheio de afeto. “E, assim, quero seguir com você, meu amor… Porque nosso encontro é lindo e cheio de aprendizados, que seus dias sejam de paz, harmonia, serenidade para que você possa viver as alegrias que você merece estarei sempre aqui admirando suas conquistas“.

“Porque é muito bom estar ao seu lado e ver todo comprometimento e prazer que você tem na vida! Todo esse seu jeito verdadeiramente empático e altruísta com as pessoas me inspiram e fazem acreditar em um mundo melhor. Te amo. Viva… Seja… Sinta“, finalizou.

Confira: