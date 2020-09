ISS receberá sua primeira saída airlock para fins comerciais

O foguete Falcon 9, da SpaceX, entregará em breve a primeira saída airlock privada da Estação Espacial Internacional (ISS). Chamado de “Bishop”, o airlock será construído pela empresa americana Nanoracks, do ramo aeroespacial. Com a adição, espera-se facilitar o trânsito de itens no interior da estação para o espaço.

Configuração da airlock Bishop. (Fonte: Nanoracks / Divulgação)Fonte: Nanoracks

O airlock tem formato semelhante a um sino e estará ligado ao exterior da estação por meio de grampos e travas. A função inicialmente planejada para o módulo é a de lançamento de satélites: astronautas carregariam o compartimento e ao fim do fechamento de uma escotilha, todo o ar contido seria liberado para que, então, um braço robótico removesse o conjunto e o lançasse no espaço.

Demonstrativo do airlock Bishop em simulação. (Fonte: Youtube / Nanoracks)

Para o oficial chefe de inovações da Nanoracks, Mike Lewis, o processo não é incomum: “É bastante parecido com os submarinos quando você está entrando na água, porém a diferença é que você está indo para o vácuo do espaço,” comenta ele, em entrevista ao The Verge.

Atualmente, a ISS possuí três airlocks e apenas duas delas permitem a saída de pessoas. Apenas a última, o Módulo Experimental Japonês (KIBO), permite o lançamento de cargas. O lançamento e adição do Bishop está previsto para novembro deste ano.