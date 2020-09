Itália vence Holanda fora de casa e vira líder isolada na Liga das Nações; Polônia bate Bósnia de virada

A Itália dominou a Holanda durante boa parte do jogo e venceu por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Amsterdã, pela 2ª rodada do grupo A1 da Liga das Nações.

Com o resultado, a equipe comandada por Roberto Mancini se recuperou do tropeço na estreia e assumiu a liderança isolada de sua chave, ultrapassando a própria “Laranja Mecânica”.

A Azzurra surpreendeu e dominou a partida em plena casa holandesa, tendo mais de 60% da posse de bola e finalizando muito mais do que a adversária.

O gol saiu nos acréscimos do 1º tempo, depois da Itália encurralar a rival e insistir bastante para abrir o placar.

Aos 46 minutos, os italianos fizeram excelente troca de passes pela esquerda, que encontraram Immobile na área. O matador da Lazio cruzou bonito, e Barella deu forte cabeçada para estufar as redes.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Vale destacar que o zagueiro Aké, recém-contratado pelo Manchester City por 41 milhões de libras (R$ 286 milhões), ficou “plantado” no lance, sengdo “engolido” por Barella.

No 2º tempo, o técnico Dwight Lodeweges, que vem comandando a Holanda de forma interina, tentou fazer mudanças na equipe, mantando seu time para frente.

A estratégia deu certo, com os laranjas fazendo forte pressão nos 10 minutos finais, principalmente em seguidos cruzamentos para a área.

No entanto, os comandados de Roberto Mancini resistiram seguraram o importante trinfo na Johan Cruyff Arena.

Jogadores da Itália comemoram gol sobre a Holanda, pela Liga das Nações Getty Images

Holanda 0 x 1 Itália

GOLS: Itália: Barella

HOLANDA: Cillessen; Hateboer (Dumfries), Veltman, Van Dijk e Aké (Luuk de Jong); De Roon, Van de Beek (Bergwijn) e Frenkie de Jong; Wijnaldum, Promes e Depay Técnico: Dwight Lodeweges

ITÁLIA: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola; Jorginho, Locatelli (Cristante) e Barella; Zaniolo (Kean), Insigne (Chiesa) e Immobile Técnico: Roberto Mancini

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

4º gol de Barella em 14 jogos pela seleção da Itália

A Itália teve 61% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

A Itália teve 9 finalizações no 1º tempo, contra só 3 da Holanda

A Itália terminou o jogo com 57% de posse de bola

A Itália terminou o jogo com 17 finalizações, contra 11 da Holanda

14ª vitória de Roberto Mancini em 21 jogos pela Holanda

BÓSNIA 1 x 2 POLÔNIA

A Polônia se recuperou da derrota para a Holanda na estreia da Liga das Nações e bateu a Bósnia por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Jogando sem o artilheiro Robert Lewandowski, a Polska saiu atrás, com Hajradinovic anotando de pênalti para os bósnios.

Nos acréscimos do 1º tempo, porém, o zagueiro Glik subiu bem em cobrança de escanteio e igualou o placar.

No 2º tempo, os visitantes seguiram em cima de conquistaram a virada com o meia Grosicki, que acabou valendo os 3 pontos.

Com o resultado, a Polônia fica em 3º lugar no grupo A1, atrás da Holanda pelos critérios de desempate, enquanto a Bósnia é lanterna.

Jogadores da Polônia comemoram gol sobre a Bósnia, pela Liga das Nações Getty Images

Classificação

GRUPO A1

– Itália: 1º lugar, com 4 pontos

– Holanda: 2º lugar, com 3 pontos

– Polônia: 3º lugar, com 3 pontos

– Bósnia e Herzegovina: 4º lugar, com 1 ponto

Próximos jogos

As equipes voltam a campo em outubro, pela Liga das Nações.

Domingo, 11/10, 13h*, Bósnia e Herzegovina x Holanda

Domingo, 11/10, 15h45*, Polônia x Itália

*horário de Brasília