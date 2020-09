Itaú abre novas vagas de EMPREGO em diversos cargos no Brasil

O Itaú Unibanco, criado em 2008, maior banco privado do Brasil, tendo sede na cidade de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são para diferentes áreas de atuação na empresa.

As vagas são para efetivos, trainees e estagiários, a nível superior. Pessoas com deficiência também podem participar.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Alguns cargos disponíveis no momento são: Estágio Corporativo, Consultor de Negócio – Conversão, Jovem Aprendiz, Analista Política, Especialista Engenharia, Executivo, Consultor de Negócio, Estagiário, Executivo Comercial, Gerente de Relacionamento de Empresas.

Benefícios

Bolsa-auxílio

Assistência médica

Assistência odontológica

Seguro de vida

Auxílio-refeição

Vale-transporte

Horário flexível

Gympass

Convênio Farmácia

Vantagens Itaú Unibanco Clube

Inscrição nas vagas de emprego Itaú

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar o site oficial da empresa ou se inscrever pelo Linkedin. No portal, o candidato poderá conferir todos os cargos que estão disponíveis, em que localidade está sendo ofertadas e os requisitos necessários para ocupar cada uma.

As vagas são oferecidas para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro.

