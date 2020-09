Itaú abre novas vagas de EMPREGO em diversos cargos pelo país

O Itaú Unibanco, criado em 2008, maior banco privado do Brasil, tendo sede na cidade de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. No total são 25 novas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para diferentes áreas de atuação na empresa.

As vagas são para efetivos, trainees e estagiários, a nível superior. Pessoas com deficiência também podem participar.

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis.

Alguns cargos disponíveis no momento são: consultor de negócio, executivo de rede, consultor de consórcio, estágio corporativo, executivo comercial e vagas para jovem aprendiz.

Benefícios

Bolsa-auxílio

Assistência médica

Assistência odontológica

Seguro de vida

Auxílio-refeição

Vale-transporte

Horário flexível

Gympass

Convênio Farmácia

Vantagens Itaú Unibanco Clube

Inscrição nas vagas de emprego Itaú

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar o site oficial da empresa ou se inscrever pelo Linkedin. No portal, o candidato poderá conferir todos os cargos que estão disponíveis, em que localidade está sendo ofertadas e os requisitos necessários para ocupar cada uma.

As vagas são oferecidas para São Paulo, Santa Catarina, Acre, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

