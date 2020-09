Iza agradece carinho dos fãs em aniversário e lembra de Beyoncé

Após completar 30 anos na última quinta-feira (03), Iza separou um tempinho da sexta-feira (04) para agradecer o carinho que seus seguidores tiveram com ela nesse dia especial. No Intagram, a artista publicou uma foto em meio a várias pétalas de rosas, uma surpresa que Sérgio Santos, seu esposo, fez para ela.

“To feliz demais com tanto carinho! Muito obrigada a todos os meus amados, família, amigos, fãs e parceiros que fizeram meu dia ontem tão cheio de amor. Obrigada, meus amores!!!E cês sabem que eu sou ruim demais no whats, né?! Eu vou respondendo aos poucos! Amo vocês!!!”, legendou Iza.

Sem esquecer de outra diva aniversariante, a cantora completou o texto: “E agora bora dar parabéns pra Beyoncé”. Nos comentários, amigos reagiram. “Tão Maravilhosa!”, elogiou Thelminha. “Merecedora de todo o amor do mundo”, afirmou Vivian Amorim. “Rainha né mo“, disse Gaby Amarantos.

Em recente entrevista ao GShow, Iza falou sobre a gratidão pela sua trajetória nesses 30 anos. “Eu me sinto mais do que grata por celebrar a minha vida”, afirmou.

Na conversa, a cantora ainda comentou sobre planos para o futuro: “Sempre quis ser mãe e a casa dos 30 me deixa com mais vontade disso. Acho que os meus sonhos para os próximos anos, e não meses, é aumentar a minha família. Mas eu já estou muito feliz com tudo o que aconteceu na minha vida e na minha carreira“.