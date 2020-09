Jack Reacher: Alan Ritchson será o protagonista da série da Amazon

Jack Reacher, o megassucesso que rendeu dois filmes protagonizados por Tom Cruise vai chegar ao streaming da Amazon Prime Video, numa parceria com a Skydance TV e a Paramount. Para viver o implacável investigador militar na telinha, foi escolhido o ator Alan Ritchson, da série Titãs, renovada pela DC e Warner Bros. para a 3ª temporada.

Com 1,80 m de altura e 106 quilos de puro músculo, segundo a Amazon, Ritchson está mais próximo da descrição do personagem do livro de Lee Child, O Último Tiro. Reacher é um militar veterano que leva uma vida errante, atuando aqui e ali como investigador freelancer e solucionador de problemas.

A produção da série Jack Reacher

Fonte: Fullscreen Films/DivulgaçãoFonte: Fullscreen Films

O showrunner da nova série será o produtor e roteirista Nick Santora, de The Fugitive, nova série de Kiefer Sutherland no Quibi. Atualmente, Santora está desenvolvendo uma série de espionagem de pai e filha para a Skydance TV, que tem Arnold Schwarzenegger no papel principal.

Alan Ritchson é contratado do DC Universe, onde atua na série Titãs no papel de Hank Hall, o Rapina. Também trabalhou nos dois filmes dos Tartarugas Ninja, onde fez o Rafael; em Jogos Vorazes de 2013; e como Aquaman na saudosa Smallville.