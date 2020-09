Jackeline Petkovic diz que é ignorada entre as apresentadoras infantis e debocha

A rivalidade promovida pela mídia entre as apresentadoras infantis dos anos 80 continua dando o que falar até hoje, mas Jackeline Petkovic, que entrou na disputa no final dos anos 90 e início dos anos 2000, tem se sentido excluída nas redes sociais.

Em seu perfil no TikTok, a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia, que substituiu Eliana nas manhãs do SBT, surpreendeu ao publicar um vídeo de deboche, ao dublar um áudio que afirma incomodar as pessoas desde que nasceu.

Com uma foto das apresentadoras infantis ao fundo, a famosa disparou: “Continue incomodando muito… Ah, mas eu incomodo desde que nasci. Na creche eu incomodava”. E para completar, Jack fez ainda um desabafo por meio da legenda.

“Não sei o que acontece, mas sempre sou excluída dessas postagens. Por que? Eu não sei”, comentou. Nos comentários, os fãs tentaram explicar a situação: “É porque a galera que faz essas publicações geralmente é mais velha do que a geração que te assistiu”.

“É porque você é da geração mais nova. Eu amava você e não suporto a ideia de ver um programa infantil com as outras, então agradeça”, brincou outro. “Mas você foi uma criança que acompanhava elas. A idade delas é superior”, explicou mais uma.

