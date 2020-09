Jakelyne Oliveira vence prova do fazendeiro; quem ela deve indicar à roça? · .

Jakelyne Oliveira desbancou suas colegas de confinamento e venceu a primeira prova do fazendeiro de A Fazenda 12, conquistando a imunidade e também a liderança na semana de estreia do reality show da Record. A Miss Brasil 2013 terá que indicar um de seus adversários para a Roça, que será formada na terça-feira (15). Quem ela deve colocar na berlinda? Vote na enquete ao final do texto.

Somente Carol Narizinho, Jakelyne Oliveira, Luiza Ambiel e MC Mirella puderam participar da prova por terem vencido uma disputa realizada na madrugada desta quarta-feira (9), desbancando todos os demais confinados.

A prova exigiu pontaria e equilíbrio das peoas. Em cima de uma plataforma giratória, elas precisavam acertar bolas coloridas em nove cestas espalhadas pelo estúdio. A cada rodada, duas participantes se enfrentavam em um duelo, que poderia durar no máximo três minutos. Vencia cada rodada quem acertasse todos os recipientes primeiro, ou o maior número dentro do prazo.

Na primeira rodada, foram sorteadas Carol e Mirella. A alta velocidade da plataforma dificultou a mira das peoas, que não conseguiram acertar todos os alvos, mas a funkeira levou a melhor, acertando duas bolas, enquanto a ex-panicat marcou apenas um ponto.

Jakelyne e Luiza disputaram a segunda rodada e mantiveram a disputa acirradíssima, mas a modelo levou a melhor por ter acertado quatro alvos, contra três da eterna musa da banheira do Gugu –que passou mal ao final da prova por sofrer de labiritinte. Ela se acalmou e dispensou o auxílio da equipe médica.

Vencedoras dos duelos iniciais, Jakelyne e Mirella voltaram à plataforma giratória, e novamente a Miss Brasil 2013 levou a melhor, acertando quatro alvos, contra três da funkeira. Além de assumir a liderança, ela conquistou a imunidade e terá como missão indicar um adversário para a primeira roça de A Fazenda 12.

© 2020 . | Proibida a reprodução