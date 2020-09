James “come a bola”, Richarlison perde “gol feito”, mas Everton bate Tottenham e quebra tabu

O Everton começou a Premier League com uma vitória sobre o Tottenham fora de casa por 1 a 0, neste domingo (13/09). Calvert-Lewin marcou o único gol do jogo. O resultado colocou fim ao jejum de 15 partidas sem vitórias dos Tofees sobre os Spurs.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O duelo marcou o confronto entre treinadores que somam cinco títulos Champions League: José Mourinho (dois) e Carlo Ancelotti (três).

O estreante James Rodríguez fez uma grande partida e comandou o meio de campo dos Toffes. O brasileiro Allan, que fez também o primeiro jogo oficial, também mostrou bastante segurança na partida.

Tottenham 0 x 1 Everton

GOLS: Calvert-Lewin

TOTTENHAM: Lloris, Dier, Alderweireld, Davies, Doherty, Dele Alli (Sissoko), Winks (Bergwijn), Højbjerg, Kane, Son e Lucas Moura

Técnico: José Mourinho

EVERTON: Pickford, Keane, Mina, Digne, Coleman, Allan, André Gomes, Doucouré, Calvert-Lewin, Richarlison e James Rodríguez

Técnico: Carlo Ancelotti

Jogadores do Everton comemoram gol Getty Images

Foi a 12ª assistência de Lucas Digne na Premier League desde o início da temporada 2018-19, sendo que 5 delas foram para Calvert-Lewin. Os únicos laterais com mais assistências Alexander-Arnold (25) e Andrew Robertson (24), ambos do Liverpool.

Esta é a 11ª vez que Tottenham e Everton se enfrentam na abertura da temporada do Campeonato Inglês. Nenhum outro duelo foi tão repetido na primeira rodada na competição.

Everton quebrou um jejum de 15 partidas sem vitórias sobre o Tottenham.

José Mourinho foi derrotado na estreia de uma liga pela primeira vez na sua carreira de treinador. Nas 18 vezes anteriores, ele tinha 7 empates e 11 vitórias.

Equilíbro no 1º tempo!

Os visitantes tiveram mais posse de bola desde o começo da partida. Aos 15 minutos, Richarlison roubou a bola da defesa do Tottenham, driblou o goleiro Lloris, mas perdeu o equilíbrio e chutou para fora.

A equipe de Mourinho levou perigo duas vezes nos contra-ataques. Depois de Lucas Moura roubar a bola, Son deu passe para Dele Alli, que chutou com força, mas PIckford fez milagre à queima-roupa.

James Rodríguez, que foi muito participativo, acertou um belo chute de canhota e a bola passou raspando a trave.

Foguete de cabeça

Na segunda etapa, o Everton abriu o placar aos nove minutos. Digne cobrou falta com categoria pelo lado esquerdo do ataque. Calvert-Lewin ganhou no alto de Dier e Alderweireld e cabeceou com muita força no direito de Lloris, que nem se mexeu.

James continuou controlando o jogo e acertou um belo chapéu aos 43 minutos do segundo tempo.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana:

Quinta-feira, 17/09, 13h, Lokomotiv Moscou-RUS x Tottenham – Liga Europa

Quarta-feira, 16/09, 16h15, Everton x Salford City – Copa da Liga Inglesa

*horários de Brasília