James Rodriguez deixa o Real Madrid oficialmente e é anunciado pelo Everton

Fora dos planos de Zinedine Zidane no Real Madrid, o meia colombiano James Rodriguez foi anunciado nesta segunda-feira pelo Everton, da Premier League.

Os valores da transação pelo atleta de 29 anos não forma divulgados, mas segundo a imprensa europeia gira em torno de 25 milhões de euros, cerca de R$ 150 milhões.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!