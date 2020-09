James Rodríguez marca pela 1ª vez, Richarlison brilha, e Everton vence segunda na Premier League

O Everton já empolga na Premier League! Neste sábado, o clube de Liverpool atropelou o West Bromwich por 5 a 2 no Goodison Park pela 2ª rodada da competição. James Rodríguez, Michael Keane e Calvert-Lewin (três vezes) anotaram os gols dos donos da casa.

O brasileiro Richarlison também brilhou na partida. O atleta convocado para a seleção de Tite na última sexta-feira deu duas assistências e fez excelente dupla com o meia colombiano, que foi outro a dar passe para gol no duelo. Por outro lado, os tentos dos visitantes foram de Diangana e do brasileiro Matheus Pereira, que anotou uma pintura de falta.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Com o resultado, os comandados de Carlo Ancelotti chegam a seis pontos em duas partidas e lideram provisoriamente na tabela. Já a equipe de Slaven Bilic é a lanterna com nenhum tento em duas rodadas.

Agora, os times focam suas atenções na Copa da Liga Inglesa, pela qual jogam no meio de semana, antes de voltarem a atuar pela Premier League no próximo fim de semana.

James Rodríguez celebra seu gol pelo Everton com Seamus Coleman e Richarlison Getty

Everton 5 x 2 West Bromwich

GOLS: Calvert-Lewin (3), James Rodríguez e Keane (EVE); Diangana e Matheus Pereira (WBA)

EVERTON: Pickford; Coleman, Mina, Keane e Digne; Doucouré (Sigurdsson), Allan e André Gomes; James Rodríguez (Moise Kean), Richarlison e Calvert-Lewin (Iwobi).

Técnico: Carlo Ancelotti

WEST BROMWICH: Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, O’Shea e Gibbs; Matheus Pereira (Phillips), Livermore, Sawyers (Field) e Diangana (Edwards); Robinson.

Técnico: Slaven Bilic

James Rodríguez anotou seu primeiro gol com a camisa do Everton

Calvert-Lewin marcou o primeiro hat-trick de sua carreira

Calvert-Lewin se tornou o inglês mais jovem a fazer um hat-trick pelo Everton

Richarlison deu duas assistências e James contribuiu com um passe para gol

James Rodríguez faz seu 1º pelo Everton

Aos 9 minutos, os visitantes deram o primeiro golpe. Após recuperação da posse no campo de defesa, a bola sobrou para Diangana ainda na intermediária. Ele arrancou desde lá até a entrada da área ofensiva, vendo a zaga dos donos da casa apenas recuar. O congolês de 22 anos, então, soltou a bomba de média distância e abriu o placar.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mesmo ficando menos com a bola, o West Bromwich era mais perigoso. Aos 21 minutos, após cruzamento na área, Livermore dominou sozinho e finalizou na trave de Pickford.

O Everton chegou ao empate aos 30 minutos: Coleman foi até o fundo e cruzou na área para Richarlison dividir com o zagueiro. Já quase dentro do gol, Calvert-Lewin aproveitou a sobra e só empurrou para as redes.

Ainda no primeiro tempo, veio a virada. Aos 44, Richarlison fez boa jogada individual pela esquerda e serviu James Rodríguez na entrada da área. A grande contratação dos Toffees para a temporada bateu cruzado, rasteiro, anotando seu primeiro gol com a camisa do novo clube.

Minutos depois, James Rodríguez ainda cavou a expulsão do lateral Kieran Gibbs, que agrediu o colombiano e recebeu o cartão vermelho diretamente.

Matheus Pereira faz golaço, mas Calvert-Lewin resolve

Mas quem achava que os visitantes estavam “mortos” com um a menos, se enganou. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, o brasileiro Matheus Pereira cobrou falta com precisão espetacular e anotou um golaço na gaveta de Pickford, deixando tudo igual.

Não demorou muito, contudo, para os donos da casa retomarem a dianteira. Aos nove minutos, Richarlison cabeceou novo cruzamento após cobrança de falta lateral, forçando o goleiro a dar rebote. Keane, bem posicionado, aproveitou e fez o terceiro.

Aos 16, os Toffees ampliaram. James Rodríguez deu lindo lançamento por elevação para Richarlison, que ficou na cara do goleiro. O brasileiro serviu Calvert-Lewin, que só empurrou para a baliza sem goleiro.

Aos 21, mais uma vez em bola aérea, veio o quinto. Após escanteio de James, Calvert-Lewin subiu mais que a zaga e completou seu ‘hat-trick’ na partida.

Classificação

– Everton: 6 pontos em 2 partidas (1º lugar)

– West Bromwich: 0 ponto em 2 partidas (20º lugar)

Próximos jogos

As equipes voltam a campo já no meio de semana, agora pela Copa da Liga Inglesa.

Terça, 22/09, 15h*: West Bromwich x Brentford

Quarta, 23/09, 15h45*: Fleetwood x Everton

*horário de Brasília