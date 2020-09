Jessie e James aparecerão mais em Pokémon GO

Jessie e James, os carismáticos vilões do anime Pokémon, já estavam presentes no jogo Pokémon GO, mas encontrá-los não era a coisa mais comum do mundo. Pensando nisso, a desenvolvedora Niantic anunciou que vai aumentar a sua taxa de aparição.

Em uma postagem no Twitter oficial do jogo, é possível confirmar a informação: “Recebemos notícias de que Jessie e James sairão do jogo Pokémon Go no dia 30 de setembro, mas eles estão se preparando para uma última onda de confusão! Estejam atentos ao seu balão do Meowth, que vai aparecer com mais frequência perto de você!”

We’re getting word that Jessie and James are leaving Pokémon GO on September 30 and that they seem to be gearing up for one last big wave of mischief. Be on the lookout for their Meowth balloon appearing more frequently near you!#TeamGORockethttps://t.co/uEWNgzEWhT pic.twitter.com/BIoZcjs5id

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 17, 2020