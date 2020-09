Jesus humilha Satanás; saiba como será a queda do Anticristo em Apocalipse · .

Jesus (Dudu Azevedo) surgirá nos céu para impedir Ricardo (Sergio Marone) de exterminar os Santos da Resistência no último capítulo de Apocalipse. Prestes a decapitar Benjamin (Igor Rickli), o corpo vazio do Anticristo cairá diante do Messias, que atirará Satanás (Guilherme Chelucchi) em um lago de fogo na novela bíblica da Record.

O antagonista de Sergio Marone emergiu como líder da humanidade depois de ser baleado em um atentado e ressuscitar na frente de todos. O rapaz, na verdade, bateu as botas e os seus restos mortais foram invadidos pelo próprio demônio para continuar com o Armagedom.

Apenas um pequeno grupo liderado pelo protagonista de Igor Rickli não se curvou diante da Nova Babilônia. Junto com outros cristãos, o marido de Zoe (Juliana Knust) vagou três anos pelo deserto até finalmente se estabelecer no Vale de Megido, em Israel.

Os dissidentes serão caçados até finalmente Ricardo dar às caras no campo de refugiados para a batalha final. “Finalmente encontrei vocês. Como Davi [Bernardo Costa] cresceu. Estava muito preocupado e, pelo visto, tinha razão. Olha que estado lastimável, criar uma criança nessas condições. Veja só onde leva o fanatismo”, zombará o mandachuva do inferno.

O diabo ainda tentará os sobreviventes e lhes oferecerá alimento em troca de que aceitem a marca da besta. O filho de Benjamin chegará a pegar uma uva das mãos do coisa-ruim, mas sua mãe o impedirá de comer a fruta. “Eu prefiro ver meu filho morrer do que ir para o inferno com você”, rosnará a personagem de Juliana Knust.

Diante do corpo inerte de Ricardo (Sergio Marone), Satanás (Guilherme Chelucci) se desespera

Retorno do messias

Diante da negativa, Ricardo empunhará a sua espada para aniquilar todos os que se levantaram contra ele. “Eu quero que o menino sofra vendo os pais morrerem. Quem sabe ele aceita a marca se eu cortar a cabeça dos dois. Vamos começar o espetáculo com você mesmo Benjamim. Ajoelhe-se”, ordenará o sete-peles.

Ao erguer a lâmina, ele será impedido por Jesus. A bordo de um cavalo branco, e cercado por um exército de anjos, o filho de Deus fará o inimigo cair duro na areia do deserto. Expulso de seu disfarce, Satanás tentará fugir, mas será algemado e condenado pelas forças celestes.

“O livro da vida foi aberto e todos foram julgados com justiça segundo as suas obras. Aqueles cujo os nomes não foram encontrados foram lançados em um lago de fogo. Essa é segunda morte”, dirá Benjamin, enquanto o folhetim exibe cenas do capeta mergulhado em chamas.

