Jet Li salvou a vida de Liu Yifei, a Mulan, em gravação de filme

O live-action Mulan chegou à plataforma Disney+ nesta sexta-feira (4), depois de várias tentativas de lançá-lo nos cinemas. O mundo está familiarizado com a história, mas os rostos que estrelam a produção são desconhecidos da maioria. A personagem-título é vivida pela atriz Liu Yifei, que tem uma extensa carreira na China – ela inclusive foi salva por Jet Li, seu companheiro de Mulan, em um filme anterior.

Ambos contracenaram em O Reino Proibido, de 2008, que quase acabou em tragédia. Em uma entrevista recente, Liu contou como Jet Li interveio durante a gravação de uma cena e a salvou de uma potencial morte. “Lembro que tínhamos que andar a cavalo em linha reta e a toda velocidade, enquanto um caminhão estava na nossa frente para captar as imagens. Foi muito rápido! Só que eu não consegui parar o meu cavalo”, conta a atriz.

O Reino Proibido (2008)Fonte: Relativity Media

Para piorar, a cena era gravada em uma estrada montanhosa, com risco de acidentes graves. Segundo Liu, mesmo Li também cavalgando rapidamente em seu animal, ele conseguiu parar o cavalo da companheira de set, impedindo que ela levasse algum tombo ou, pior, rolasse pela montanha. O Reino Proibido fez bastante sucesso, mesmo no Ocidente, por ser o primeiro filme a colocar Jet Li e Jackie Chan cara a cara.

Em Mulan, Jet Li interpreta o imperador da China, enquanto Liu Wifei assume o papel da guerreira. Vale ressaltar que o papel conta com várias cenas com cavalos, mas, felizmente, nenhum problema aconteceu desta vez. Liu fez inúmeras horas de treinamento com cavalos – e Li estava por perto, em todo caso…