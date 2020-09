JN acaba com Marcelo Crivella e internautas vibram e fazem piada

Na edição do JN da última terça-feira (1º), a Globo dedicou uma nova reportagem sobre os desdobramentos da descoberta dos Guardiões do Crivella, funcionários comissionados da Prefeitura de Marcelo Crivella (Republicanos) recebem salários para fazer plantão em frente a hospitais municipais do Rio.

Cumprindo escala de segunda a sexta pelo menos há oito meses, integrantes do governo municipal se comunicam por três grupos de conversas por aplicativo com duas intenções: calar o povo e atacar a imprensa.

William Bonner e Renata Vasconcellos usaram a edição de ontem para repercutir a notícia da última segunda-feira (31). Para juristas e professores de direito, os funcionários comissionados cometeram crime e estão sujeitos a penas de até 12 anos de cadeia.

A Globo também informou ao público que policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão contra membros de grupo. O Ministério Público vai investigar se houve prática de crimes pelo prefeito Marcelo Crivella.

As matérias com as denúncias contra a administração do sobrinho do bispo Edir Macedo, dono da Record, não só acabou com a imagem do prefeito, mas mostrou a força do canal. Em São Paulo, o JN alcançou 32 pontos. No mesmo horário, a Record deu 6 de média.

Confira a repercussão na web:

Prometeu não cumpriu na cidade na favela enganado os humildes pelas ruas e vielas na maior cara de pau diz que a cidade está bela qual o nome do Pinóquio ? #CRIVELLA #bdrj #voltaja #olhaahora #RedeGlobo #rj1 #JN #rj2 . https://t.co/aip532MCVo — Kadinho (@Kadinhoboa) September 2, 2020

De acordo com o JN, os Guardiões do Crivella pode pegar até 12 anos de prisão. Considerando o absurdo da situação, é justo, mas uma questão se mostra bastante relevante: e o mandante? — Ártemis 🚩 (@artemisagauche) September 2, 2020

Só falta depois dessa reportagem no #JN #JornalNacional O Crivella inaugurar mais uma praça em Sta cruz, Campo Grande e Bangu. — Luiz C N Barros (@LuizCNBarros1) September 2, 2020

O impeachment do Crivella sai antes do Bolsonaro será? #JN #GuardioesdoCrivela é surreal só no Brasil mesmo um prefeito assim 🤷🏻‍♂️🆘 — Gás Nobre (@Helinhi) September 2, 2020

Esses capangas do Crivella são os mesmos que recebem dinheiro para apedrejar pessoas de religião de matriz africana, cretinos#JN — Rui Meneses (@ruiarqurb) September 2, 2020

Imagina se o impeachment do Crivella vem das mãos da Globo kkkk vou amar muito #JN — Chocha e Capenga (@chochalyna) September 2, 2020

E a exposed que mostra a podridão dos Guardiões do Crivella bancados com o dinheiro da população continua. Bota sem pena no rabo dessa gentinha. #JN #JornalNacional pic.twitter.com/aBqz9mR5mJ — QueDifícilSerEu (@QueDificilSerEu) September 2, 2020

Gostaria de ver todos esses guardiões do Crivella na cadeia #JN — #FicaemCasa (@luansabino20) September 2, 2020