João Lucas cancela carreata de lançamento de pré-campanha

Atendendo recomendação judicial, o vereador e pré-candidato à reeleição João Lucas, informou que não realizará mais sua carreata de lançamento da sua pré-candidatura a vereador no próximo sábado, dia 05 de setembro.

João Lucas havia informado através de suas redes sociais que daria o ponta pé inicial para a nova maratona eleitoral, neste dia 05, porém, após consultar sua assessoria jurídica, foi orientado a esperar a realização da convenção onde terá seu nome aclamado e apto à participar da disputa eleitoral em 2020.

A convenção do MDB está prevista para acontecer no próximo dia 15 de setembro no prédio da Câmara de Vereadores de Penedo.