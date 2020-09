Jogador faz gol, se emociona e toma atitude ao vivo com repórter

O jogador Leandro Kível, do Confiança, ficou bastante emocionado com o gol que fez durante a partida contra o Vitória, válida pela Série B, nesta terça-feira (1º). Após o jogo, o atacante, então, tomou uma atitude surpreendente.

Ao dar entrevista para repórter que fazia a transmissão, o jogador chorou ao vivo. Em seguida, ele explicou que estava há 1 ano e 6 meses longe dos gramados.

No entanto, o momento mais especial ficou para quando ele revelou que a jornalista que o entrevistava, Tâmara Oliveira, era sua esposa.

“Eu peço desculpas, por que é difícil falar. Esse clube aqui é sentimento, esse clube aqui foi o que me colocou no cenário. Agradecer aos torcedores, que me mandaram inúmeras mensagens. E a você. Você sabe que é minha esposa, para quem não sabe. Você chorou e vibrou junto comigo”, emocionou-se Kível, que está no Confiança desde 2014.

Tâmara é a repórter que cobre o Confiança pela TV Sergipe, afiliada da Globo em Aracaju, e é ela quem apresenta o Globo Esporte da região.

Após a repercussão, a jornalista desabafou para o Redação SporTV. “Fiquei assustada com a repercussão. Sou muito discreta. quem me conhece sabe que eu gosto de entrar e sair sem ser notada. E as pessoas começaram a me ligar, dizendo que eu estava no Twitter, nas redes sociais”, disse ela.

“Fui dormir 4h e acordei às 7h hoje. O Leandro só foi dormir às 8h30. Ele ficou muito animado com a repercussão, até pelos momentos difíceis que ele passou nos últimos meses, fazendo fisioterapia todos esses dias. E chegou um momento bastante esperado, significativo para nós. Estou feliz, emocionada, até sem saber o que dizer”, completou.

