Jogador Nº 1: Tye Sheridan gostaria de retornar para sequência

Ernie Cline, autor do livro Jogador Nº 1, está prestes a lançar uma sequência da obra, que chegou aos cinemas em 2018, pelas mãos de Steven Spielberg. E Tye Sheridan, protagonista do filme, afirmou que gostaria de retornar ao papel, caso a Warner Bros. decida adaptar o novo livro também.

“Recentemente, algumas pessoas me fizeram perguntas sobre um Ready Player Two”, disse Sheridan ao ComicBook. “Você sabe, ‘Haverá uma sequência?’. E acho que todos estão bem cientes de que Ernie Cline está lançando Ready Player Two. Mas as pessoas continuam me perguntando e eu adoraria ter uma resposta para você, mas ainda não sei qual é o plano. Estou com os dedos cruzados e, claro, acho que é ótimo e adorei trabalhar naquele filme, então sim, espero que possamos fazer outro”.

Tye Sheridan está otimista com uma possível sequência para ‘Jogador Nº 1’Fonte: IMDb/Reprodução

Atualmente Sheridan está envolvido com o lançamento de Wireless, novo filme episódico do Quibi, que coloca o ator no papel de um homem que sofre um acidente de carro e fica preso em uma estrada deserta e precisará usar o celular quase sem bateria, para conseguir escapar com vida. O ator comentou as diferenças de trabalhar em um projeto feito para um smartphone, com uma grande produção dirigida por Spielberg.

“Este foi um filme tecnicamente muito desafiador”, explicou Sheridan. “Trabalhando em Jogador Nº 1, que é um filme de Steven Spielberg, foi legal porque estávamos ultrapassando os limites de fazer filmes com captura de movimento na época. E desde então houve muitas inovações em tecnologia, mas isso foi em grande escala e Wireless é especificamente voltado para ser visto em celular. E por isso é uma produção completamente diferente. Ambos são muito legais e ambos são parecidos nesse aspecto, mas é claro que as escalas são muito diferentes”.