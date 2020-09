Jogador recria Fall Guys em Dreams e resultado é impressionante

O jogador MrWooshie compartilhou, em um fórum público do ResetEra, uma criação fantástica de Fall Guys em Dreams, provando que o simulador e editor de mundos é capaz de produzir, com perfeição, as realizações mais diversas que os usuários desejem produzir.

Segundo o criador, o trabalho inteiro foi produzido em pouco menos de um mês por apenas três pessoas, mas soube trazer um projeto praticamente idêntico ao desenvolvido pela Devolver Digital. Apesar da demonstração não ser jogável e se limitar apenas a uma edição de mapa onde todos os oponentes são controlados por inteligência artificial, sem a possibilidade de multiplayer, todos os outros elementos originais de Fall Guys estão presentes, desde o menu até a fase das gangorras.

Apesar dos sons dos guys durante os pulos e colisões e da gritaria no início de cada fase terem sido editadas para aproximar do título original, a música do menu principal e a trilha sonora da fase das gangorras foram recriadas com perfeição. Quanto ao mapa, é capaz de enganar os jogadores mais assíduos caso vejam algumas screenshots do vídeo, confundido a edição de Dreams com o multiplayer da Devolver.

Dreams está disponível para PlayStation 4.