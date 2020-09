Jogar roleta em 2020: como fazer certo

Os fãs de roleta no mundo e no Brasil estão sempre procurando meios de melhorar. Eles amam estratégias, estudar estatísticas, tentar melhorar suas apostas. Mas a realidade é que as regras do jogo são sempre as mesmas, e o resultado é sempre o mesmo – vitória ou derrota – e é sempre determinada pela sorte, ou melhor, pela probabilidade.

Apesar disso, no entanto, existem diversas maneiras com as quais você pode melhorar sua experiência de jogo com a roleta em 2020. Eles não têm a ver com os tipos de apostas ou suas combinações, mas com onde e como jogar.

Hoje, os jogadores que amam a roleta têm a escolha de jogar em um cassino físico ou na internet. Esta variedade de opções, mesmo que muito positiva, pode criar alguma confusão na mente dos jogadores, que não sabem mais qual escolher: a versão tradicional ou a online? Vejamos as vantagens de cada opção, então você pode escolher qual delas é a melhor para você.

Jogar roleta em um cassino físico

Poder jogar roleta em um cassino físico é claramente uma experiência especial para todos os jogadores. Se encontrar em um lugar fascinante cheio de pessoas, luzes e jogos, sendo capaz de interagir com outros jogadores e o dealer… No fim das contas, a roleta é uma parte da cultura e de nossa imaginação, como é evidenciado em muitos filmes, livros e séries de TV . Ademais, você não tem que esperar para retirar seus ganhos, o pagamento é imediato, na casa do cassino.

Jogar roleta online

Jogar roleta em um cassino online pode parecer arriscado, à primeira vista, porque você não sabe quem opera o site, se é confiável, se existem esquemas que favorecem a casa, se é seguro para nossos dados pessoais como número do cartão de crédito, por exemplo, e se o cassino vai pagar os ganhos ou sempre vai encontrar uma desculpa para não fazê-lo. Mas, por agora, as medidas tomadas pelos governos para controlar os cassinos online através de entidades licenciadoras têm feito os jogos online muito mais seguros do que antes. É por isso que é importante jogar apenas em cassinos que mostram uma licença emitida por uma entidade competente na página inicial.

Dito isso, jogar roleta na internet tem grandes vantagens sobre um cassino físico, incluindo:

Intimidade: você pode jogar sem estar cercado de pessoas que veem o que acontece na sua mesa.

Mobilidade: você pode jogar a qualquer momento e em qualquer lugar. Tudo o que você precisa é de um smartfone ou computador e conexão com a internet.

Sem códigos de vestuário: se para entrar em um cassino físico (pelo menos na parte reservada para os jogos de mesa) você tem que se vestir de um certo modo, isso não existe online. Se você joga de pijamas ou de terno, ninguém se importa.

Nada de espera nas mesas: na internet, você não corre o risco de esperar sua vez em uma mesa lotada.

Bônus: Uma das maiores vantagens de se jogar em um cassino online é que oferecem bônus de boas-vindas, bônus sem depósito ou outras promoções oferecidas por cassinos para novos jogadores para agradecer seu cadastro.

Versão gratuita: outra grande vantagem é a possibilidade de se jogar seu jogo favorito roleta de graça. Isso permite que você se divirta sem gastar dinheiro de verdade e aprender o jogo antes de colocar seu dinheiro nele. Na verdade, você pode jogar roleta gratuitamente tanto em sites de cassino online que oferecem este serviço demo, quanto em sites gratuitos, como o roletacassino.com, especializado em roleta online.

E para aqueles que não conseguem se decidir, existem os cassinos online ao vivo.

Até o momento, falamos sobre jogos online e offline como se fossem as únicas possibilidades de jogo, mas na verdade, existe uma terceira opção, que é um cruzamento entre os dois. Vamos falar sobre os cassinos ao vivo online. Nascidos nos últimos anos graças ao desenvolvimento da tecnologia, estes cassinos digitais na verdade conectam jogadores através de uma webcam com um salão de jogos real, onde podem encontrar uma mesa de roleta clássica, blackjack ou baccarat e com um croupier real de carne e osso.

Esta versão de cassino de realidade aumentada está tendo muito sucesso porque permite combinar as vantagens do jogo online – jogar onde quiser, quando quiser, sem um código de vestuário, sem esperar pelas mesas e por ai vai – com as de um cassino tradicional, que é o envolvimento, a atmosfera e a relação com o dealer.