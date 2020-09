Jogo de terror The Origin: Blind Maid é anunciado para consoles e PC

Os fãs de terror sempre ansiosos por novidades podem comemorar a chegada de mais um game: The Origin: Blind Maid é um jogo em primeira pessoa que te transporta para Gran Chaco, uma região entre o Paraguai, Bolívia e Argentina para explorar terríveis lendas do folclore universal.

O game é uma criação da desenvolvedora Warani Studios e será publicado pela Badland Publishing, chegando ao PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC no primeiro trimestre de 2021.

The Origin: Blind Maid já recebeu um teaser bastante misterioso, que nos deixa mais perguntas do que respostas. Porém, podemos esperar por outras novidades a medida que nos aproximamos do lançamento.

O que sabemos da história foi divulgado pela publicadora Badland. Em The Origin: Blind Maid iremos encarnar um político canalha e corrupto que foge da justiça cruzando o Chaco na companhia de seu ajudante para fugir para o Brasil. No local, ele enfrenta o mal da Donzela Cega, entidade sobrenatural com um passado trágico.

Ele precisará confrontar a própria maldade que cometeu e lutar por sua vida, seja rastejando ou explorando o local em busca de objetos e armas. Segundo a publisher, a escolha do Gran Chaco foi por conta da pouca exploração do folclore rico e aterrorizante do continente sul-americano nos videogames.

O jogo de terror em primeira pessoa The Origin: Blind Maid chegará em algum momento do primeiro trimestre do ano que vem para consoles e PC via Steam.