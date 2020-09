Jogo do Flamengo alcança 2 milhões no Facebook · .

Dono de parte dos direitos de transmissão da Libertadores no Brasil, o Facebook exibiu nesta quinta-feira (17) a primeira partida do Flamengo no retorno da competição após seis meses de paralisação. A derrota do Rubro-Negro para o Independiente Del Valle se aproximou do recorde de audiência da competição na rede social, com 2 milhões de espectadores simultâneos, mas não superou o Gre-Nal.

Em março, o confronto entre Grêmio e Internacional reuniu 2,1 milhões de pessoas ao mesmo tempo no Facebook, que transmitiu o clássico gaúcho com exclusividade. O Flamengo teve o jogo mais visto da rede social em 2019, mas o recorde do ano passado foi pulverizado por duelos que aconteceram em 2020.

Curiosamente, a partida que atraiu a maior audiência da história do Facebook foi transmitida para o Brasil, mas não tinha nenhum clube brasileiro. Em 23 de agosto, 4,3 milhões de pessoas chegaram a assistir à final da Champions League entre Paris Saint-Germain, time de Neymar, e o Bayern de Munique simultaneamente.

Esse foi o maior pico de audiência de uma live de futebol em plataformas digitais em todo mundo, superando o recorde que era de Fluminense x Flamengo na final do Campeonato Carioca, com 3,6 milhões no canal FluTV no YouTube.

A última temporada da Champions League registrou um público alto no Facebook. Antes da final, o jogo com o melhor desempenho foi PSG x RB Leipzig, que teve 2,9 milhões de espectadores na semifinal da competição.

Na Libertadores, o Flamengo foi o primeiro clube a bater a marca de 1 milhão de pessoas simultâneas. Em abril de 2019, a goleada de 6 a 1 do Rubro-Negro sobre o San José (BOL) no Maracanã reuniu 1,048 milhão de torcedores no duelo ao vivo pelo Facebook.

