John Boyega critica falta de desenvolvimento de Finn em Star Wars

John Boyega não poupou a Disney pela maneira como seu personagem foi construído na nova trilogia de Star Wars. Segundo o ator, Finn foi um personagem que teve pouco desenvolvimento e ao longo da trama foi colocado cada vez mais como secundário.

Durante uma entrevista à revista GQ, Boyega se manifestou de maneira enfática, condenando a postura da empresa com relação ao seu personagem. “É complicado de lidar. Você se envolve em projetos e nem sempre vai gostar de tudo. Mas o que eu digo para a Disney é que não se cria um personagem negro e o vende como alguém importante na franquia apenas para depois jogá-lo de lado”, afirmou o ator.

Boyega comentou ainda que o mesmo problema aconteceu com a personagem de Kelly Marie Tran, Rose Tico.

“O estúdio sabia o que fazer com Daisy Ridley, e sabia o que fazer com Adam Driver”, comentou Boyega. “Eles sabiam o que fazer com os outros, mas quando chega em Kelly Marie Tran e John Boyega, que se fod** eles. Então, você quer que eu diga? Eles querem que eu fale que adorei ter sido parte disso, que foi uma grande experiência… não, não, não. Aceito falar isso quando, de fato, tiver sido uma grande experiência”.

John Boyega e Kelly Marie Tran em ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’Fonte: IMDb/Reprodução

O ator ainda comentou que acredita que sua participação na franquia esteve mais atrelada à sua cor, do que ao personagem em si.

“Sou o único membro do elenco que teve sua experiência em Star Wars baseada na sua cor de pele”, falou o ator. “Isso te deixa irritado com o processo, faz você ser mais militante. Mais ninguém do elenco ouviu que pessoas iam boicotar o filme só porque você está nele. Ninguém ouvi reclamações e ameaças de morte nas suas DMs do Instagram e redes sociais, falando ‘Negro isso, e negro aquilo, você nem deveria ser um Stormtrooper’. Ninguém mais teve essa experiência”.