Jojo de Totalmente Demais, Giovanna Rispoli causa em fotos de biquíni

Giovanna Rispoli está fazendo sucesso novamente na pele da problemática Jojo na atual reprise de Totalmente Demais (2015) e causou ao divulgar um vídeo inusitado em seu perfil no TikTok.

Bastante ativa na rede social, ela divulgou uma sequência de fotos que costuma mandar no WhatsApp e, na sequência, publicou as que seleciona para divulgar publicamente no Instagram.

Na primeira parte, apareceram as fotos do dia a dia, sem nenhuma produção, enquanto na segunda estão as mais ousadas, nas quais a atriz de 18 anos surpreendeu ao surgir com vários biquínis.

Nos comentários, as comparações com a personagem da novela das sete foram inevitáveis. “Tô assistindo Totalmente Demais e agora olhando você assim é estranho”, apontou uma fã.

“A neném não é mais neném”, brincou outra, referindo-se ao tamanho da atriz. “Arthur corre aqui”, disparou mais uma, referindo-se ao personagem de Fábio Assunção, pai de Jojo.

Vale lembrar que, ao comentar a volta da novela, em entrevista ao GShow, Giovanna disparou: “Lembro-me da relação familiar da personagem, das cenas com o Fábio Assunção e com a Guida Vianna”.

“Depois entrou a Marina Ruy Barbosa no nosso núcleo. Foi uma novela ótima em vários aspectos“, declarou a atriz, que ainda contou sobre como a família tem passado ao período de quarentena.

“Está todo mundo se adaptando, fazendo o melhor que pode. A faculdade disponibiliza videoconferência“, explicou a famosa, que está cursando Comunicação Social com habilitação em Cinema.

Giovanna Ríspoli contou também a respeito dos assédios que sofreu nas redes sociais ao longo de sua carreira na TV aos onze anos de idade.

“Quase chegamos a ir à polícia. Um cara estava stalkeando minhas redes, mandando mensagens assustadoras. Sempre contei tudo para os meus pais, eles nunca precisaram mexer nas minhas redes“, relatou.

Confira: