Jojo Todynho dá trabalho para a produção de A Fazenda 2020

A Fazenda 2020 ainda nem começou e Jojo Todynho já está dando o que falar nos bastidores da atração. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a funkeira está dando trabalho para a produção do programa da Record.

A razão da dor de cabeça, é porque a cantora, que está no pré-confinamento em um hotel em São Paulo, assim como os demais participantes, está pedindo mais cerveja do que o estipulado previamente pela produção.

Cabe ressaltar que Jojo Todynho tem fortalecido os rumores de que estará mesmo na atração da Record, mas acabou dividindo opiniões por causa de um vídeo fazendo exame de sangue na última sexta-feira (28).

Nos últimos dias, ela tem feito menos publicações do que costumava fazer, coincidindo com o período do pré-confinamento do reality, mas nesta sexta-feira (28), surgiu em meio a um exame.

Para quem não sabe, os futuros peões estão confinados em um hotel de luxo. De acordo com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, os artistas estão no Rancho Silvestre, quefica em Embu das Artes, cidade paulista próximo de Itapecerica da Serra, onde é gravado o reality rural.