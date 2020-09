Jojo Todynho e MC Mirella brigam por vaso entupido · .

A principal briga da madrugada de domingo (13) em A Fazenda 12 aconteceu por um problema doméstico e nojento. Jojo Todynho ficou irritada com a reação de Mirella ao ver que o vaso sanitário do banheiro que os peões mais usam estava entupido. A MC só comentou sobre o problema e não fez nada, o que Jojo considerou totalmente errado.

A amiga de Anitta ficou muito alterada com a atitude de Mirella e discutiu com a jovem na sala, na frente de todos. “Você tá vendo a situação ali. Então se a pessoa entornar o café você vai passar, vai reclamar e não vai pegar o pano pra limpar?”, questionou.

A ex de Biel explicou que iria ao banheiro, mas lhe passou a vontade ao ver o estado do vaso sanitário. Em seguida, Lidi Lisboa entrou no banheiro e resolveu a situação. Jojo acusou a colega de confinamento de dar piti com o entupimento e sair andando, o que Mirella negou.

“Tô maluca? Eu tô maluca, me responde?”, Jojo começou a gritar, perguntando para Lidi Lisboa. A atriz ficou constrangida e disse: “Quero ir embora”.

A MC falou que sabe o que viu, e Jojo se exaltou ainda mais: “E eu não tava ali também, não? Lidi, no dia do cocô, a Mirella falou e saiu andando lá pro quarto. Eu falei: ‘Só dá descarga’. Aí você saiu da cozinha, foi lá e deu a descarga. É mentira?”, perguntou.

Lidi Lisboa confirmou que só ouviu a conversa e foi ao banheiro dar descarga. Jojo ainda continuou revoltada ao falar que Mirella viu o entupimento e saiu andando, e a MC continuou negando que tenha agido assim. “Então tá bom, tô maluca. Assunto encerrado”, falou a carioca.

“Assim que me voltasse a vontade eu ia lá dar a descarga, sim”, comentou Mirella, e novamente Jojo ficou indignada. “Como é que é? Se tu tá na situação, não vai fazer? Ah, Mirella. Errado teu pensamento”, disse. “Não acho. Já largaram lá mesmo”, comentou a jovem, enquanto fazia as unhas sem nem olhar para Jojo. Em seguida, a câmera cortou para imagens da baia.

Confira a discussão entre Jojo e Mirella:

Jojo e Mirella brigando por merda 😕 pic.twitter.com/EjDWDugkI1

— gaybriel (@souumgabriel) September 13, 2020

