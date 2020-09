Jojo Todynho faz pedido inusitado para Edir Macedo; saiba qual · .

Em A Fazenda 12, Jojo Todynho fez um pedido inusitado para Edir Macedo, líder da Igreja Universal e dono da Record. Nesta quinta-feira (17), após levar uma bronca da produção do reality show, a funkeira pediu que o bispo enviasse um frasco de óleo ungido para o confinamento rural.

“Pessoal, pede para o bispo Macedo mandar um óleo ungido”, solicitou a funkeira. No entanto, a câmera da transmissão foi trocada e não foi possível acompanhar a conclusão do pedido da cantora. O óleo ungido costuma ser utilizado em algumas religiões cristãs para simbolizar a presença do Espírito Santo nas pessoas.

Os peões aguardavam na sala o início do programa desta quinta, para saber quem seria o primeiro eliminado da temporada. Jojo decidiu sentar fora do sofá e foi advertida por Lipe Ribeiro e os demais colegas de confinamento.

“Tem que ter um para me levantar. Quando falar, eu levanto”, comentou a cantora. Em seguida, o áudio da transmissão 24 horas foi cortado –conduta utilizada pela Record quando a produção informa ou adverte algum competidor.

Quando o áudio foi retomado, Jojo permanecia sentada no móvel. Lucas Selfie decidiu brincar com ela e iniciou uma contagem até a nova advertência, o que não ocorreu. “Acho que tu tá sem moral Lucas, depois do que você fez na festa”, rebateu ela, ao relembrar os excessos cometidos pelo youtuber na semana passada.

