Jojo Todynho ignora ‘plateia de peões’ e toma banho sem sutiã · .

Jojo Todynho ignorou a ducha aberta de A Fazenda 12 e tomou banho sem sutiã na manhã desta quarta-feira (9), sem se intimidar com a “plateia de peões” que estava na cozinha e na sala. A cantora usou apenas um tampão nos mamilos e um biquíni na parte de baixo. Ela se lavou enquanto conversava com os companheiros de confinamento.

“Eu vou tomar banho, vou lavar essa tcheca”, avisou ela, ainda de pijama. Na cozinha estavam Mariano, Juliano Ceglia e Fernandinho Beat Box, que inclusive, puxou uma batida para acompanhar a cantoria da funkeira na ducha. Os rapazes também não se incomodaram com o traje de banho de Jojo e agiram com naturalidade.

A cena foi exibida pelo PlayPlus, que logo cortou as imagens para a área externa da casa pelo conteúdo de nudez. Nas redes sociais, no entanto, a dona do hit Que Tiro Foi Esse? ganhou elogios pela atitude, e internautas lamentaram o corte da transmissão ao vivo.

“Quando você se ama, se gosta independente de ser padrão de beleza ou não, você brilha”, observou um usuário que se identifica como Chuck. “Tá certa, o restante que lute”, comentou outro, chamado Pequi. “Perfeita” e “lendária” foram os elogios mais constantes para o momento no Twitter.

Confira abaixo algumas reações:

“eu vou tomar um banho, lavar essa tcheca” OH VEY A JOJO KAKAKAKKKAKAKAKAKAKA pic.twitter.com/9vtdsWNKwG

— LM debochada FN ⚡💥 (@LMdebochada) September 9, 2020

Quando você se ama, e se gosta independente de ser padrão de beleza ou não, você brilha, a jojo ainda não alcançou as minhas expectativas, mas admiro muito ela por se amar como ela é #AFazenda12 pic.twitter.com/V44LHWJwyu

— Chuck (@tuitachuck) September 9, 2020

eu não acredito que a jojo colocou adesivo no peito pra tomar banho vey KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/W3hUAupaPo

— myllena (@bocaroxxz) September 9, 2020

Perfeita!!! Jojo Todynho agora tomando banho 🧼 haha. Perfeita né???#AFazenda12 pic.twitter.com/NPIOiggbMf

— Jojo mutirões (@mutiroesjojot) September 9, 2020

Ta certa a jojo, o restante que lute#AFazenda12 pic.twitter.com/DcO6EwuXNc

— Pequi (@bbbpolemiica) September 9, 2020

mano a jojo tomando banho com uns adesivos tapando os bicos dos peitos haahahhaha lenda #afazenda pic.twitter.com/h5WacVR4GM

— pedro 🎪 (@thisbays) September 9, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução