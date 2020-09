Jonatas abre os olhos de Germano e Lili para golpe de Sofia · .

Jonatas (Felipe Simas) será o responsável por alertar que Sofia (Priscila Steinman) quer dar o golpe nos pais em Totalmente Demais. Ao descobrir que o cofre da mansão foi roubado, Germano (Humberto Martins) e Lili (Vivianne Pasmanter) ainda terão a decepção de saber que a filha tentou envenená-los em um jantar. O funcionário da Bastille fará a ligação de tudo que tem acontecido com os crimes cometidos por Jacaré (Sergio Malheiros) e deduzirá que a herdeira do casal e o bandido estão juntos.

Na novela das sete da Globo, Lili e Germano decidirão dar uma nova chance ao casamento deles e, para relembrar os bons momentos vividos, resolverão pegar as joias que fizeram parte dos anos de união dos dois para reviverem algumas memórias. Eles se depararão com o cofre aberto.

“Tá vazio! Nós fomos roubados, Lili”, se espantará o presidente da Bastille. Em choque, eles chamarão a policia para descobrir o que aconteceu na mansão. Em seguida, Fabinho (Daniel Blanco) chegará em casa e se assustará com a cena, mas, ao saber do cofre, desconfiará de Sofia.

O garoto, que estará acompanhado de Jonatas, mostrará o resultado dos testes feitos por Débora (Olivia Torres) na comida que Sofia serviu no jantar para toda a família. “O que a Sofia ganharia colocando a gente pra dormir?”, questionará Lili, ingênua.

Ligando todos os pontos, Jonatas aproveitará para dar seu palpite. “Para mim essa história do roubo, desse veneno, tem tudo a ver. Pô, desculpa, mas o Jacaré voltou a aprontar justo depois que a filha de vocês reapareceu, eu sei que eles foram namorados”, alertará o jovem.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a saga de Eliza desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama de Rosane Svartman e Paulo Halm.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução