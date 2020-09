Jornais portugueses citam ‘humilhação’ na Libertadores e falam de Jorge Jesus ‘bem presente’

A goleada sofrida pelo Flamengo para o Independiente del Valle por 5 a 0 pela Conmebol Libertadores na última quinta-feira repercutiu com força na imprensa portuguesa. Afinal de contas, o clube rubro-negro era comandado por Jorge Jesus até meados de 2020, mas o treinador decidiu voltar ao Benfica.

“Flamengo humilhado no Equador”, destaca o diário A Bola, citando que “o campeão em título da Taça dos Libertadores sofreu a maior derrota de sempre em competições internacionais, batido por cinco golos sem resposta”.

O Record mancheta “Brasil não esquece Jorge Jesus: ‘Flamengo é muito grande para cara que dava treino'”, colocando aspas para a declaração da jornalista Marília Ruiz sobre o atual treinador, Domènec Torrent, no UOL.

Ao chamar para o vídeo dos gols do jogo, o jornal escreve: “Assim foi a humilhação do Flamengo: cinco golos sem resposta e a pior derrota de sempre na Libertadores”.

Jogadores do Flamengo se reúnem durante o jogo contra o Independiente del Valle Conmebol

“Jesus bem presente e Torrent debaixo de fogo: ‘O Flamengo é muito maior do que ele'” é o que diz O Jogo.

“Recorde-se que Jorge Jesus deixou o Flamengo para regressar ao Benfica, depois de ter conquistado as principais competições no Brasil, entre elas, o Brasileirão”, continua a mídia.

No Correio da Manhã, a reportagem lembra que “o Flamengo, que conquistou quase tudo o que era possível com Jorge Jesus – Taça Libertadores, campeonato, Supertaça sul-americana e Supertaça brasileira -, contratou no final de julho o treinador espanhol Domenec Torrent, ex-adjunto de Pep Guardiola”.

“Torrent chegou para substituir Jorge Jesus, que renovou com o clube, mas acabou por regressar a Portugal e ao Benfica, mediante o pagamento da cláusula de rescisão, mas não tem conseguido grande resultados”.

“No campeonato brasileiro, o Flamengo está também longe do desempenho de Jorge Jesus, com três derrotas e dois empates em 10 jornadas, ocupando o quinto lugar”, continua.