Jornalista da Globo perde a paciência com Crivella: “Fraco, ruim, equivocado”

Edimilson Ávila desabafou o que estava engasgado sobre a administração de Marcelo Crivella na prefeitura do Rio de Janeiro. Após o escândalo dos Guardiões do Crivella, o comentarista do RJ1, da Globo, chamou o sobrinho do bispo Edir Macedo, dono da Record, de “ruim, fraco e equivocado”.

“As escolhas de um prefeito mostram que tipo de administrador ele é. Sr. Marcelo Crivella, o senhor é do tipo ruim, fraco, equivocado, e eu posso provar isso com as suas escolhas, com o salário que o senhor decidiu pagar”, declarou o jornalista.

A Globo exibiu o salário que o prefeito concedeu ao funcionário comissionado e comparou com os vencimentos de técnicos de enfermagem e enfermeiros que trabalham dentro dos hospitais em meio à pandemia do novo coronavírus. O recado claro da emissora em defesa da população e da imprensa já foi visto por mais de 100 mil pessoas entre perfis nas redes sociais.

“Para o guardião truculento, o senhor decidiu pagar 4.195 reais para ficar do lado de fora do hospital. Para ficar do lado de dentro do hospital para salvar vidas, correr risco, o senhor paga para um técnico de enfermagem 2.156 reais, para um enfermeiro 4.088 reais, menos ainda do que o truculento. Isso ajuda a explicar um pouco o número de mortes por coronavírus no RJ: 9.663 mortes”, acusou.

Edimilson ressaltou que Crivella “desceu ao mais baixo nível” quando usou “dinheiro público para criar um sistema autoritário para calar as pessoas e a imprensa”, e em seguida fez uma revelação: “O senhor jamais vai me calar, e não adianta criar mais uma mentirinha e falar que aquele número que está no grupo não é o seu… O senhor já trocou mensagens comigo daquele número”.

