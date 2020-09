Jornalista divulga seis últimos nomes da Dança dos Famosos; confira

A edição de 2020 da Dança dos Famosos está prestes a começar e metade dos artistas convidados já foi divulgada no Domingão do Faustão. Mesmo antes do dominical da Globo ir ao ar, os últimos seis nomes a preencher a competição de dança já são conhecidos.

De acordo com Fábia Oliveira, responsável pelo adiantamento, Guta Stresser é uma das escaladas para a competição. A atriz já esteve em quatro produções da emissora, mas ficou famosa mesmo ao interpretar Bebel, em A Grande Família (2001).

Luiza Possi também disputa o título de campeã e é figura conhecida na Globo. Já foi mentora assistente do The Voice Brasil em quatro temporadas, jurada no Popstar e esteve em dois quadros do Domingão: Circo do Faustão e Show dos Famosos. Felipe Titto, o galã tatuado, já saiu vitorioso no Saltibum, disputa de saltos ornamentais do Caldeirão do Huck, e certamente terá a mesma garra na dança.

André Gonçalves, que participou de seu primeiro reality em 2002 no SBT, com Casa dos Artistas, também abrilhanta o time de competidores. Na casa, já competiu no SuperChef Celebridades, quadro culinário dentro do Mais Você. A atriz Lucy Ramos esteve na Dança do Gelo em 2007, também no Domingão do Faustão e agora volta para mexer o corpo em solo firme.

Marcelo Serrado fecha o time e é outro que já esteve em disputas na Globo, quando mostrou seu talento como cantor na edição de 2018 do Popstar. Atualmente está na boca do povo com o personagem Crô, que dá o ar da graça na reprise de Fina Estampa (2011). Vale citar que, de acordo com a coluna, todos os famosos podem ser cortados a qualquer momento, se testarem positivo para o novo coronavírus.

Os seis nomes já confirmados são os de Henri Castelli e Isabeli Fontana (que já foram casados e tem um filho), o ex-jogador Zé Roberto, as atrizes Danielle Winits (esposa de André) e Giullia Buscacio, além do cantor Belutti (da dupla sertaneja com Marcos).