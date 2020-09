JP Gadêlha vence prova de fogo e pode anular dois votos na roça · .

JP Gadêlha venceu a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 12. O bombeiro disputou o desafio com Luiza Ambiel e Victória Villarim na tarde de domingo (13), mas o conteúdo foi exibido apenas nesta segunda-feira (14), na Record. Com a vitória, o peão conquistou o poder de anular o voto de dois participantes na formação da roça.

A disputa começou com uma caça aos ovos dourados na sede do reality. JP, Luiza e Victória encontraram os itens premiados e foram para o campo de provas. Lá, eles precisavam montar um circuito de canos no menor tempo possível. Após a conclusão do trajeto, cada peão tinha que bombear água para liberar uma chave extra e apertar o botão que encerrava a competição.

JP concluiu a prova em 34 minutos, enquanto Luiza demorou 52 minutos e Vitória, 56. Ao conquistar o lampião, o bombeiro recebeu duas chamas que só serão abertas amanhã (15), na formação da roça. Enquanto a vermelha é definida por uma enquete na rede social TikTok, a verde é escolhida pela produção do reality e revelada na hora da votação.

Gadêlha irá ler os poderes e decidirá qual prefere, enquanto o restante será entregue a outro peão.

Com a derrota na prova, Luiza e Victória tornaram-se as novas moradoras da baia e convocaram Fernandindo Beat Box e Mariano para a estadia. No local, eles contam com recursos limitados para enfrentarem o confinamento.

No programa ao vivo da terça, os peões formarão a primeira roça da temporada. A fazendeira Jakelyne Oliveira indicará um peão para à berlinda e os outros serão definidos conforme a dinâmica apresentada por Marcos Mion amanhã.

Confira alguns trechos da prova:

