Juíza atingida por bolada de Djokovic é até ameaçada de morte, e sérvio pede apoio a ela

O tenista Novak Djokovic foi desclassificado do US Open deste ano após acertar uma bolada na juíza de linha Laura Clark no primeiro set do duelo contra o espanhol Pablo Carreño-Busta no último domingo.

A reação dos torcedores do sérvio, porém, foi insultar e até ameaçar de morte na assistente. Nos últimos dois dias, vários usuários das redes sociais conseguiram localizar o perfil da juíza, e ali fizeram os ataques.

A situação fez com que o número 1 do mundo viesse ao Twitter pedir para que as ameaças acabassem.

Novak Djokovic interage com a juíza de linha antes de ser desclassificado do US Open Al Bello / Getty Images

“Querido #NoleFam, obrigado por suas mensagens positivas. Por favor, também lembre que a juíza de linha que foi atingida pela bola na noite passada precisa do apoio de nossa comunidade também. Ela não fez nada de errado”, escreveu Djokovic.

From these moments, we grow stronger and we rise above. Sharing love with everyone. Europe here I come ✈️ (2/2) — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 7, 2020

“Eu peço a você que continue especialmente solidário e atencioso com ela durante este momento. A partir desses momentos, nós crescemos mais fortes e superamos isso. Dividam amor com cada um. Europa, aqui vou eu”, continuou.

O sérvio perdeu os pontos e a premiação conquistados até as oitavas de final do US Open além de ter recebido uma multa por não participar da entrevista coletiva obrigatória.