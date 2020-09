Juju Salimeni exibe corpão em body transparente e esbanja sensualidade

Nesta terça-feira (02), Juju Salimeni colocou seu corpão para jogo em uma foto sensual e delicada. No Instagram, a ex-panicat apareceu usando um body transparente, enquanto posava exibindo sua coxa sarada.

Na legenda, Juju, que usou salto alto na foto, ainda fez uma reflexão sobre si mesma. “Ela é tão dela. E é isso que é o bonito nela“, escreveu.

Nos comentários, a loira teve muitos elogios, incluindo o de Helisson Dias, seu namorado. “Rapaz… vou falar uma coisa pra você… olha… ah, vou falar mais nada não! Princesa linda“, derreteu-se o rapaz.

“A beleza chegou e parou aqui. Gente, que mulher mais maravilhosa, fico chocada“, disse uma seguidora. “Juju, você é linda”, afirmou outra. “Mulherão”, comentou mais uma.

Apesar do corpo admirável, a Juju Salimeni abriu o jogo recentemente sobre como anda sua rotina alimentar durante a quarentena, em razão da pandemia do novo coronavírus. Através dos Stories do Instagram, a musa fitness revelou que sentia muita fome no início do isolamento social e que acabou ganhando cinco quilos.

“Fazer caminhada no condomínio é zero empolgação. Aliás, nem vou, para evitar a fadiga. Mas se chamar para comer, a pessoa já está aqui, pronta“, começou ela.