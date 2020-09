Juju Salimeni revela ganho de peso e cabelos brancos durante a quarentena

Conhecida por seu estilo de vida saudável, Juju Salimeni se permitiu dar um tempo na dieta e na rotina intensa de malhação durante a quarentena. Em conversa com a Quem, a musa fitness revelou que a mudança de hábitos logo geral mudanças em seu corpo.

“Simplesmente não consegui manter a boa forma. O treino parei por umas 3 semanas até conseguir alguns equipamentos em casa, mas nunca me adaptei, não tenho força de vontade pra treinar em casa. Engordei 5 kg porque não tive como manter os treinos fortes que fazia”, explicou.

“Meu corpo funciona muito bem com cargas pesadas e sem academia perdi tônus, densidade muscular e ganhei celulite e gordura localizada“, afirmou a loira, que ainda completou: “A dieta foi para o espaço (risos). Comi de tudo”.

Além da rotina saudável, o que Salimeni também deu um tempo no período do isolamento social foi das vaidades. “Estou lotada de cabelos brancos (risos). Fiquei meses sem tratar, só cuidando em casa. Deu pra segurar bem! Não me importo com cabelos brancos, me sinto mais loira“, disse.

Como a quarentena já começou a tomar outro rumo, Juju está retomando para sua vida habitual. “Tenho viagens internacionais marcadas, vamos iniciar as gravações da segunda temporada do meu reality Juju Bootcamp e vou reativar meu canal no YouTube com treinos”, adiantou.