Juliana Paes abre o coração e faz delação impressionante sobre vida pessoal

Isolada em casa por causa da pandemia do coronavírus, Juliana Paes abriu o seu coração sobre a saúde mental e física. Em uma conversa com a Vogue, a atriz revelou que precisou de terapia por conta da ansiedade que desenvolveu neste período.

A global ainda comentou sobre as mudanças que vem tendo no corpo: “Eu comecei a fazer terapia durante a quarentena. As pessoas me cobram para expor mais as minhas angústias, provações. O que acontece é que quando vivemos dias difíceis, a gente não quer falar. Eu sou assim”.

“Tem dias que não apareço em lugar nenhum. Esses dias são mais complicados. Antes de tudo isso, eu nunca tinha vivido a sensação de ansiedade e experimentei. É muito difícil, porque é meio sem razão. A gente está ótima, se sentindo bem, mas acontece”, disse.

“Estava meditando, fazendo ioga, mas mesmo assim comecei a sentir angústia, aperto no peito. E procurei ajuda extra. É complicado falar sobre isso, fazer Stories contando abertamente. Mas acho bom falar agora para que as pessoas saibam que está todo mundo passando por isso. Está sendo uma das fases mais difíceis”, completou.

Juliana Paes também falou sobre não conseguir vestir as mesmas roupas que usava antes da quarentena. “Estou com preguiça de querer entrar no jeans. Não está cabendo direito. A verdade tem que ser dita. Esses dias, fui colocar uma calça jeans e estourou o zíper. A calça era apertadinha, mas quando o zíper estourou fiquei chocada. Pensei: ‘Temos que fazer alguma coisa, dar uma controlada no carboidrato”, divertiu-se.

Logo depois, a artista detalhou a transição capilar que assumiu recentemente. “As pessoas têm me perguntado porque eu nunca usei assim antes. Eu já usei, mas talvez não tenham lançado esse olhar tão amoroso e positivo quanto estão dando agora. Eu acho que estamos caminhando para esse olhar sobre o natural. Decidi não colocar mais química. Às vezes usava mega para um personagem, fazia muita escova e chapinha. Um belo dia lavei, não fiz escova e vi como tinha ficado maneiro. Me surpreendi e decidi manter assim. Mas cabelo cacheado tem vontade própria“, explicou.

“Eu só coloco botox quando estou fora do ar, meus personagens exigem que eu tenha expressões. Mas sou medrosa, fui começar a fazer procedimentos estéticos no rosto depois de ‘A Dona do Pedaço’. Mas não deveria ter esperado tanto. Quanto antes, melhor são os resultados”, finalizou sobre procedimentos estéticos.