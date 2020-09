Juliana Paes esbanja sensualidade ao posar com vestido justinho

Juliana Paes causou ao compartilhar o registro de um ensaio fotográfico que estrelou. Na imagem, ela surge super sensual, trajando um vestido bem justinho que evidenciou sua boa forma. “Trabalho, trabalho, trabalho. E eu amo isso“, escreveu na legenda.

Nos comentários, é claro, os admiradores da musa a encheram de elogios. “Uau! Maravilhosa. Quero todas as fotos, hein!?“, disse uma pessoa. “Mulher, por quê tão maravilhosa assim?“, indagou outra. “Nossa, que perfeita!“, elogiou uma terceira, por fim.

Recentemente, a atriz abriu o seu coração sobre a saúde mental e física. Em uma conversa com a Vogue, a atriz revelou que precisou de terapia por conta da ansiedade que desenvolveu neste período.

A global ainda comentou sobre as mudanças que vem tendo no corpo: “Eu comecei a fazer terapia durante a quarentena. As pessoas me cobram para expor mais as minhas angústias, provações. O que acontece é que quando vivemos dias difíceis, a gente não quer falar. Eu sou assim”.

“Tem dias que não apareço em lugar nenhum. Esses dias são mais complicados. Antes de tudo isso, eu nunca tinha vivido a sensação de ansiedade e experimentei. É muito difícil, porque é meio sem razão. A gente está ótima, se sentindo bem, mas acontece”, disse.