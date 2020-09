Juliana Paes rebate críticas a ‘glamourização do crime’ em A Força do Querer · .

Com o retorno de Bibi Perigosa ao horário nobre na próxima segunda (24), Juliana Paes rebate as críticas sobre a “glamourização” do mundo do crime em A Força do Querer (2017). A atriz ressalta que a intenção, desde o início, foi apenas mostrar a realidade nua e crua de tantas mulheres que se envolvem no tráfico em nome do amor.

“Eu tive muitas cenas marcantes e difíceis durante a novela, mas lembro muito daquelas sequências de correria na Tavares Bastos [comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro]. Elas mostram que a gente tinha compromisso em ser fiel com o que acontecia de fato, e não em glamourizar aquela realidade”, avaliou a intérprete em coletiva virtual promovida pela Globo nesta terça (15).

A artista revela que todos os atores do núcleo contaram com uma assessoria muito grande para evitar passar a impressão de “vida dos sonhos” –o que não impediu, no entanto, que personagens como a própria Bibi, além do traficante Sabiá (Jonathan Azevedo) e a periguete Carine (Carla Diaz) caíssem no gosto popular.

Ela revela que esperava essa identificação do público com a filha de Aurora (Elizângela), já que usou todas as sua “cartas na manga” para conquistar os telespectadores desde os primeiros capítulos. Para isso, ela tirou vantagem do “revezamento” de protagonistas da trama de Gloria Perez.

Ritinha (Isis Valverde) e Jeiza (Paolla Oliveira) dominaram o início do folhetim, o que deu tempo para que Juliana construísse aos poucos a transformação da mãe de Dedé (João Bravo) em dona do morro.

“Consegui mostrar que ela era absolutamente normal, e não uma mulher histriônica. As pessoas entenderam que a trajetória da Bibi podia ser seguida por meninas bem criadas e bem nascidas, de classe média alta. Essa era a minha intenção, de dosar isso ao longo da trama para o público ver essa transformação”, diz.

A atriz aponta que a própria trajetória da personagem mostrava que Bibi ia do céu ao inferno em poucos meses. “Tem duas sequências bem emblemáticas. A primeira é quando ela vai no baile da comunidade e se encanta com aquilo. E depois tem o momento contrário, quando o Sabiá manda ela matar um refém. Ali cai a ficha, e o circo todo começa a desabar”, arremata a carioca.

© 2020 . | Proibida a reprodução