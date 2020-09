Juliana Paes revela que parou de alisar o cabelo por causa de Totalmente Demais · .

Juliana Paes revelou que parou de alisar o cabelo por causa de Totalmente Demais (2015), atualmente em reprise na Globo. Sua personagem, a jornalista Carolina deveria ter os fios bem lisos e a atriz precisou passar por um processo químico para as gravações. “Quando terminou [a novela], eu falei: ‘Cara, não aguento mais. Chega”, desabafou.

Em entrevista para o Saia Justa, do GNT, nessa quarta-feira (9), Juliana falou mais sobre seu processo de transição capilar, que levou cinco anos. “Eu sempre tive o cabelo cacheado. Acho que eu tinha esquecido de como eu era. Eu tinha esquecido de como era o meu cabelo. A gente acaba fazendo uma personagem atrás da outra e, poucas vezes, tem a chance de parar em casa com o cabelo natural”, contou.

“Foi um processo. Peguei uma foto minha de adolescente e falei: ‘Quando eu era adolescente, meu cabelo era tão cacheado’. Aí, você faz uma novela e todo dia é uma escova e um alisamento”, entregou.

Sempre refém do perfil de suas personagens, Juliana desabafou que chegou ao seu limite justamente ao interpretar a poderosa editora de revista no folhetim. “Alisamento químico eu só fiz em Totalmente Demais. Tive que ficar com a frente [do cabelo] muito lisa e o problema do cabelo crespo é justamente a frente”, explicou.

“Sempre tive esse cabelo cacheado com a frente muito marcada de cacho. Eu tinha que alisar só a frente. A parte de trás [do cabelo] ia bem na escova. Quando terminou Totalmente Demais, cortei o cabelo curtinho”, confidenciou.

Disposta a se livrar do alisamento, Juliana descobriu por um profissional de beleza que deveria fazer uma longa transição capilar. Até então, ela não sabia do processo de deixar os fios voltarem à textura natural.

Juliana Paes com fios alisados para viver Carolina em Totalmente Demais (Foto: Divulgação/TV Globo)

“Aí, gente, passou cinco anos. Totalmente Demais foi em 2015, estamos em 2020. Precisei esperar o cabelo crescer da raiz até a ponta e ir cortando. Fui cortando as pontas com química e fui deixando nascer o cabelo cacheado”, explicou.

Durante esse período de adaptação, a artista enfrentou duas produções na Globo, que também exigiram transformações em suas mechas. “Vieram novelas como Bibi [A Força do Querer, de 2017] e A Dona do Pedaço [2019], em que eu estava com extensões no cabelo. O público acaba que não sabe como é o seu cabelo e nem a gente”, considerou.

“Enfim, acabou a novela [A Dona do Pedaço], eu tirei as extensões e um belo dia aqui no meio da pandemia, que era meu ano sabático, olhei e falei: ‘Gente, isso aqui é meu cabelo. Era isso que eu tinha’. E comecei a achar bonito”, relembrou.

Nas redes sociais, a atriz tem sentido a aceitação de suas madeixas. No entanto, ela confessou que também viu o julgamento de terceiros bem de perto. “Às vezes, dentro da nossa própria família tem um preconceito. Eu já escutei, já cheguei em alguns lugares da minha família das pessoas falarem: ‘Que cabelo é esse?'”, declarou.

“E eu falei: ‘É o meu cabelo. É o cabelo que eu tenho. O meu cabelo é assim’. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a te ver de um [único] jeito”, finalizou.

Veja trechos da entrevista de Juliana Paes no Saia Justa:

© 2020 . | Proibida a reprodução