Juliano Cazarré se casa no religioso com a esposa Letícia

O último sábado (29) foi a data escolhida pelo casal Juliano Cazarré e Letícia para oficializar a sua união sobre as bençãos da igreja. Os dois, que haviam oficializado a união no civil e são pais de três filhos, Inácio, Vicente e Gaspar, nunca esconderam a vontade de se casarem também no religioso.

O noivo registrou o momento único em suas redes sociais, onde postou uma foto com os três filhos e a esposa em cima do altar. “Uma chuva de graças hoje. Batizado do Vicente e do Inácio. Primeira eucaristia da Leticia, do Vicente e do Inácio. Sacramento do Matrimônio”, escreveu Juliano Cazarré na legenda de seu post.

Já Leticia compartilhou o convite para o casamento, que consistia em uma foto dela e do noivo dentro da igreja e com máscaras, além de ter compartilhado a mesma foto de Juliano Cazarré, com a legenda: “Christo nihil praeponere”, que significa “a nada dar mais valor que a Cristo”.

Para se casar no religioso, a noiva precisou se catequizar e fazer a primeira comunhão. O casal aproveitou também o momento para batizar os filhos Inácio e Vicente, que também precisaram passar pela primeira eucaristia.

O casamento ocorreu dentro das medidas de segurança contra a Covid-19. Os noivos, por exemplo, chegaram a selar a união usando máscaras de proteção e toda a cerimônia foi realizada sem convidados.