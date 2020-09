Juninho revela planos para futuro do Lyon

Nesta terça-feira, Juninho Pernambucano, diretor de futebol do Lyon, concedeu uma longa entrevista e detalhou todos os planos para o futuro da equipe.

O brasileiro revelou que negociou com Thiago Silva, que deixou o PSG e assinou com o Chelsea sem custos, revelou um projeto para repatriar o centroavante Benzema, atualmente no Real Madrid, e comentou o interesse do Barcelona no atacante Memphis Depay.

Thiago Silva teve seu contrato encerrado com o Paris e não renovou. Antes do zagueiro ser anunciado pela equipe londrina, Juninho foi atrás do reforço.

“Sonhei com isso. Tentei várias vezes falar com ele. Falei um pouco com o agente dele no início, mas percebi que era impossível. Para mim, Thiago segue como um dos melhores zagueiros do mundo, vimos isso na final (da Champions)”, disse ao RMC Sports.

Atualmente no Real Madrid, Karim Benzema é um dos atacante mais em forma e cobiçados do mundo. Apesar de saber da realidade e da diferença entre sua equipe e os espanhóis, Juninho não deixa de sonhar com um retorno do atacante ao Lyon.

“É nosso sonho ver Karim se aposentar conosco. Hoje ele ainda tem muito futebol. É interessante, até para ele, se ele concordar em voltar antes de entrar em queda. Estamos esperando o momento certo para colocar o projeto na mesa”, revelou.

“Vamos ter sucesso? Não sei. Claro, teremos que nos esforçar porque não podemos pagar o salário que ele recebe no Real Madrid. Mas estamos a espera do momento certo para apresentar o projeto”.

Por fim, Juninho falou sobre a situação de Memphis Depay, que tem mais um ano de contrato com o clube, não deve renovar e desperta interesse do Barcelona.

“Quando um jovem de 26 anos está no fim do contrato e há um clube como o Barça, um dos maiores do mundo, atrás… Depay está em uma posião de força”, comentou.

“Ainda não recebemos nenhuma proposta. Ele mesmo falou que ninguém ligou para ele, mas… é o Koeman o novo técnico, então talvez aconteça. O que me preocupa não é o Barça porque nosso presidente consegue enfrentá-los. Mas Depay está em posição de força”, finalizou.

Juninho também revelou que a saída de Depay pode levar Samuel Umtiti ao Lyon.