Justiça de SP determina que medidas de compensação ambiental devem seguir princípio da razoabilidade

Embora altamente necessárias e desejáveis, as medidas de compensação ambiental devem guardar certo nível de correspondência com o dano a que se referem.

Com esse argumento, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou parte de uma lei municipal de Tietê, que dispõe sobre a proteção ao corte das ‘palmeiras imperiais’ da região, nos autos do Processo 2011942-97.2020.8.26.0000.

Compensação Ambiental

Em análise ao caso, por maioria de votos, o colegiado anulou um único dispositivo da norma que tratava da compensação ambiental para o caso de remoção autorizada da palmeira imperial, uma árvore que é protegida pela legislação.

Outrossim, de acordo com a norma impugnada, o proprietário da área em que houvesse a derrubada de uma árvore seria obrigado a adquirir outras dez da mesma espécie.

Você Pode Gostar Também:

Não obstante, segundo o relator, desembargador Márcio Bartoli, há “evidente excesso” no dispositivo, que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

“Além da discrepância entre a quantidade de árvores derrubadas e aquelas a serem adquiridas pelo proprietário da área em que se deu a remoção, há nos autos manifestação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável a contraindicar a medida”, afirmou.

Constitucionalidade da Lei

No mais, o Órgão Especial considerou a lei constitucional por limitar-se a inserir no ordenamento jurídico local uma norma protetiva relacionada a determinada espécie vegetal comumente encontrada no município de Tietê.

Além disso, de acordo com entendimento do desembargador, ainda que se cogite consequências para o meio urbano, elas são majoritariamente positivas.