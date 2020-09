Juventus goleia Novara em primeiro amistoso do técnico Pirlo

Na manhã deste domingo, a Juventus realizou o primeiro e único jogo-treino de pré-temporada.

O adversário foi o Novara, que sofreu uma goleada de 5 a 0, na partida que marcou a estréia de Andrea Pirlo como técnico da equipe. Cristiano Ronaldo jogou o primeiro tempo e anotou seu gol.

O português foi o único a marcar na etapa inicial. Já no segundo tempo, o time conseguiu encontrar o caminho dos gols, marcados por Ramsey, Pjaca e Manolo Portanova, jovem que marcou duas vezes. O jogo também foi especial para o brasileiro Arthur, que fez sua estreia ao entrar em campo na etapa final.

Ronaldo (à dir.) sob olhar de Pirlo (à esq.) em amistoso da Juventus Getty Images

Este era o único compromisso da Juve nesta pré-temporada. O elenco agora foca no início da disputa do Campeonato Italiano, marcado para começar no próximo final de semana. A primeira partida oficial de Pirlo será contra a Sampdoria.