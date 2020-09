Kawânne Olliver faz live hoje em Penedo para ajudar casa destruída pelas chuvas

Transmissão será pelo canal no Youtube BoaTV e pela rádio Penedo FM

Tudo pronto para mais uma live solidária na cidade ribeirinha de Penedo. Dessa vez o show desta sexta-feira, 19h, será por conta da cantora Kawânne Olliver, que contará ainda com participações especiais de Maxyllene Cruz, Edy Moreno e Ciganinho do Arrocha. A apresentação fica por conta dos influencers: Paulo Alves e Lays Silva.

LIVE AJUDARÁ CASA DESTRUÍDA PELAS CHUVAS

Esse evento pela internet tem um propósito de arrecadar doações para a residência de Elaine, moradora do bairro Dom Constantino que recentemente teve sua casa parcialmente destruída pelas chuvas. Quem quiser já pode doar, entrando em contato pelo Whatsapp: (82) 98892-7130.

Neste sábado é a vez do cantor Marcelo Topadinho com a live Baú da Sofrência. O artista irá realizar a live, também no canal do Youtube do BoaTV, a partir das 17h.

No domingo, o BoaTV transmitirá a Convenção Partidária do PSDB em Penedo, onde apontará Nelsinho e Ana Flávia como candidatos a prefeito e vice da cidade. Já na terça é a vez da Convenção do MDB, onde chancelará a candidatura de Ronaldo Lopes, como prefeito de Penedo e seu vice, ainda desconhecido oficialmente.

Contrate o BoaTV para fazer sua live também: (82)988146651