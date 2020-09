KDE Frameworks 5.74 traz inúmeras melhorias para aplicações

O KDE Framewoks 5.74 foi lançado, com várias melhorias que impactam na usabilidade do ambiente KDE Plasma, assim como para os softwares que compõem o ambiente gráfico.

Quando se fala em KDE, temos a tendência de lembrar apenas do Plasma, que é a interface gráfica. No entanto, o KDE também é formado pelos recursos relacionados às aplicações que compõem todo o ambiente de desktop, como o gerenciador de arquivos Dolphin, o editor de vídeo Kdenlive, o queimador de mídias K3B e player de música Amarok, entre outros. Atualizações do Frameworks podem influenciar no funcionamento de todos esses softwares, seja por meio de melhorias ou correções de bugs, e até mesmo influenciar no comportamento de aplicações de terceiros, geralmente provenientes de outros ambientes gráficos.

KDE Frameworks 5.74 chega recheado de novidades.Fonte: Laboratório Linux/Reprodução

Novidades do KDE Frameworks 5.74

As atualizações do Frameworks não impactam tanto na aparência da interface gráfica, mas em seu funcionamento. Elas trazem novos recursos, correções de bugs e implementações que melhoram a experiência no uso do sistema Linux, para quem é adepto do Plasma e suas aplicações.

Algumas das novidades do KDE Frameworks 5.74 incluem:

Aplicativos KDE baseados em QWidgets lembram suas posições na área de trabalho, após serem fechados e reabertos (X11);

Editores de texto baseados no KTextEditor abrem arquivos grandes até 40% mais rápido que na versão anterior. Além disso, agora eles apresentam um indicador de zoom na barra de status, caso o texto esteja com zoom diferente de 100%;

Aprimoramento da escala fracionária, para corrigir falhas gráficas geradas pelo novo fator de escala de redimensionamento do Plasma;

Correção de bugs no Dolphin, que travava durante o compartilhamento de arquivos via Bluetooth e consumia todos os recursos de hardware, ao abrir a localização das Tags em arquivos;

Correção de um bug no Baloo, que consumia todos os recursos de hardware ao indexar novos arquivos.

Como atualizar seu sistema

Para as distribuições Linux que usam versões do KDE aptas a receber a nova versão do Frameworks, os pacotes serão liberados automaticamente por meio do repositório oficial.