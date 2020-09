Keanu Reeves confirma que Matrix 4 seguirá cronologia da franquia

O ator Keanu Reeves confirmou em uma entrevista para a BBC que a história de Matrix 4 se passará após a trama vista na trilogia original, afastando assim a possibilidade especulada por alguns fãs de o novo filme ser um prelúdio do filme lançado em 1999.

Reeves participou de um bate-papo no programa The One Show da BBC ao lado do seu colega Alex Winter. Os dois atores foram convidados para a divulgação do novo filme Bill & Ted: Encare a Música.

Keanu estava em Berlim e foi questionado pelo apresentador sobre o motivo de estar na cidade alemã. O ator disse que estava lá para as gravações de Matrix 4.

“Estamos aqui tentando fazer mágica. Temos uma diretora maravilhosa, Lana Wachowski, e ela escreveu um lindo roteiro que é uma história de amor. É inspirador. É outra versão de uma espécie de chamado para acordar. É divertido, tem muita ação. Tudo será revelado”.

O apresentador do The One Show ainda insistiu em tirar alguma novidade relevante e quis saber sobre como seria a sequência do filme, visto que o personagem Neo, vivido por Keanu Reeves, provavelmente não retornaria após os acontecimentos no final de Matrix Revolutions.

“O filme vai acontecer antes do primeiro? Como um prelúdio? ”, questionou o apresentador. Keanu prontamente respondeu: “Não, não, não, não, não. Não haverá como voltar ao passado”.

Confira um trecho da conversa com a revelação feita pelo ator:

It’s happening! Keanu Reeves confirms that a new The Matrix film is in the works! ??#TheOneShow pic.twitter.com/hKQCpw0M3e — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) September 16, 2020

Dirigido por Lana Wachowski, Matrix 4 é estrelado por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick e Jonathan Groff. O filme chega aos cinemas em 1º de abril de 2022.